Натянуть сайт на MODx

Задание из двух частей: 1. Перенести данные из Joomla компонента K2 на WP Всего около 230 статей. 2. Перенести данные с форума Joomla EasyDiscuss на CM Answers WP Пожалуйста, в комментариях указывайте СТОИМОСТЬ и сроки. Работаю только по оплате после ...
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Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающим
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