Натянуть сайт на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки143 просмотра
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Требуется сайт готовый скопипастить и натянуть на модх на хостинге, пишите цену адекватную, срок 2 дня максимум. Опыт работы обязателен. Отзыв по результату, предпочтение отдается цене и требуемому времени.

Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающим

MODX
7 лет назад
ufa1seo
Глеб 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Gadskipapa
Должников 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
пропал и все, ни слуху ни духа