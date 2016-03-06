Необходимо страницу уже имеющуюся в интернете натянуть на MODx и настроить модули и управление ими через админку: 1. Слайдер картинок (только на главной) 2. Портфолио работ (эскизы картинок с пролистыванием) 3. Модуль новостей 4. Натянуть также ...