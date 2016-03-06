ufa1seo

Глеб ufa1seo

 
43 годаРоссия/Уфа
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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seo1ufa.ru

  • Доработка сайта на MODx

    $30

    Необходимо страницу уже имеющуюся в интернете натянуть на MODx и настроить модули и управление ими через админку: 1. Слайдер картинок (только на главной) 2. Портфолио работ (эскизы картинок с пролистыванием) 3. Модуль новостей 4. Натянуть также ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на MODx

    Сайт seo1ufa.ru необходимо доработать (движок MODx), а именно: 1. Поправить в админке добавление новых пунктов меню (страниц) 2. установить модуль новостной в текущий дизайн 3. установить модуль слайдера по текущему дизайну 4. поставить форму обратной связи в контакты Предлагайте свою ...

    MODXФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть на modx сайт seo1ufa.ru надо доделать его в плане дизайна, небольших доработок функционала и привести в адекватный вид по всем характеристикам. Также возможно потребуется готовую вертку внутренних страниц изменить. Кто готов взяться - адекватную ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть сайт на MODx

    Требуется сайт готовый скопипастить и натянуть на модх на хостинге, пишите цену адекватную, срок 2 дня максимум. Опыт работы обязателен. Отзыв по результату, предпочтение отдается цене и требуемому времени. Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающим

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт modx разместить на хостинг, протестировать

    Имеется сайт с бэкапом базы через админку modx и сами файлы сайта в виде просто скачанных с FTP, необходимо разместить на хостинг Space Web. Предлагайте адекватную цену, срок на исполнение сутки. По результату полный отзыв.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер форума

    Требуется постоянный парсер форума на предмет новых постов и при появлении внешней ссылки переход и уведомление об открытии. При блоке парсера возможность сброса бана от сайта. Более подробно при обсуждении деталей. Интересны сроки и цены ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад