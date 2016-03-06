Необходимо страницу уже имеющуюся в интернете натянуть на MODx и настроить модули и управление ими через админку: 1. Слайдер картинок (только на главной) 2. Портфолио работ (эскизы картинок с пролистыванием) 3. Модуль новостей 4. Натянуть также ...
- $30Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт seo1ufa.ru необходимо доработать (движок MODx), а именно: 1. Поправить в админке добавление новых пунктов меню (страниц) 2. установить модуль новостной в текущий дизайн 3. установить модуль слайдера по текущему дизайну 4. поставить форму обратной связи в контакты Предлагайте свою ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Есть на modx сайт seo1ufa.ru надо доделать его в плане дизайна, небольших доработок функционала и привести в адекватный вид по всем характеристикам. Также возможно потребуется готовую вертку внутренних страниц изменить. Кто готов взяться - адекватную ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется сайт готовый скопипастить и натянуть на модх на хостинге, пишите цену адекватную, срок 2 дня максимум. Опыт работы обязателен. Отзыв по результату, предпочтение отдается цене и требуемому времени. Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающимСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт с бэкапом базы через админку modx и сами файлы сайта в виде просто скачанных с FTP, необходимо разместить на хостинг Space Web. Предлагайте адекватную цену, срок на исполнение сутки. По результату полный отзыв.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Требуется постоянный парсер форума на предмет новых постов и при появлении внешней ссылки переход и уведомление об открытии. При блоке парсера возможность сброса бана от сайта. Более подробно при обсуждении деталей. Интересны сроки и цены ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад