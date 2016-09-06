Требуется установка и доработка темы Wordpress

Есть сверстанный сайт на движке WordPress без наполнения. Есть материалы (контент) для наполнения. И никак не дойдут руки на то, чтобы довести его до ума, на что и ищется исполнитель. Требуется наполнить контентом (контент есть), разбавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день.
Есть купленная тема: https://themeforest.net/item/cafe-and-restaurant-wordpress-theme-simplecafe/17649483
Нужно доработать ее для кафе:
1. Установить на сервер и настроить для корректной работы
2. Убрать лишние страницы (практически все из темы)
3. Разместить необходимые тексты и изображения на оставшихся страницах
Возможно придется доработать некоторые модули под нужды проекта.
Планируемое дерево сайта:
- Главная
- О компании (текст + фото)
- Меню (сетка фоток с названиями и ценами)
- Вакансии (шаблона нет, нужно будет доработать что-то из имеющегося)
- Контакты (контакты, карта, форма бронирования стола)
Форма бронирования отправляет запрос на контактный email.
В админке необходимы возможности:
- управлять слайдером на главной странице (загружать фото и описания к ним)
- редактировать текст «о компании», управлять отображаемыми в этом разделе фотографиями
- управлять позициями меню (добавлять, удалять, изменять фото, описания, цены)
- управлять вакансиями (добавлять, удалять, изменять фото, описания вакансий)
Также понадобится поддержка в дальнейшем (при необходимости внести дополнительные изменения) - за отдельные деньги. Предпочтение отдается кандидатам из Киева (Украина), т.к. возможно проще будет решить вопросы с передачей материалов при личной встрече.
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