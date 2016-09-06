Требуется установка и доработка темы Wordpress

Всем добрый день.

Есть купленная тема: https://themeforest.net/item/cafe-and-restaurant-wordpress-theme-simplecafe/17649483

Нужно доработать ее для кафе:

1. Установить на сервер и настроить для корректной работы

2. Убрать лишние страницы (практически все из темы)

3. Разместить необходимые тексты и изображения на оставшихся страницах

Возможно придется доработать некоторые модули под нужды проекта.

Планируемое дерево сайта:

- Главная

- О компании (текст + фото)

- Меню (сетка фоток с названиями и ценами)

- Вакансии (шаблона нет, нужно будет доработать что-то из имеющегося)

- Контакты (контакты, карта, форма бронирования стола)

Форма бронирования отправляет запрос на контактный email.

В админке необходимы возможности:

- управлять слайдером на главной странице (загружать фото и описания к ним)

- редактировать текст «о компании», управлять отображаемыми в этом разделе фотографиями

- управлять позициями меню (добавлять, удалять, изменять фото, описания, цены)

- управлять вакансиями (добавлять, удалять, изменять фото, описания вакансий)

Также понадобится поддержка в дальнейшем (при необходимости внести дополнительные изменения) - за отдельные деньги. Предпочтение отдается кандидатам из Киева (Украина), т.к. возможно проще будет решить вопросы с передачей материалов при личной встрече.