Необходимо перенести сайт с wix http://zhenyakuzmin.wixsite.com/1111111111

1. Важно что бы все эффекты работали

2. Перенос на wp или joomla. В целом не важно на какую cms, важно что бы редактировать было просто, понятно, удобно.

3. Верстка должна быть адаптивной, блоки не должны съезжать при уменьшении или увеличении экрана.

Цену хотелось бы услышать от исполнителя, так же будет плюсом если вы ранее переносили сайты с wix и можете это доказать.

Плюсом так же будет исполнитель из города "Уфа" но, если это не первый перенос сайта, то город значения не имеет.

Оплата без авансовых платежей