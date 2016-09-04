Работа с модулем импорта на WP+WooCommerce

Здравствуйте. Надо натянуть верстку на движок и все это залить на vps на isp Лендос Надо сейчас
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на WP+WC. Товары загружаются из двух таблиц .csv
Первая содержит порядка 1млн. строк и выглядит вот так - https://yadi.sk/i/ky0txV_FuoXCB (Артикул + цена + наименование вариации (по 2 строки на каждую товарную позицию, соответственно)).
Вторая содержит порядка 20 тыс. наименований и выглядит вот так - https://yadi.sk/i/WFmC7t26uoXK6
На сайте пользователь совершает одно из следующих действий - https://yadi.sk/i/lRHEsN9XuoXNL При поиске по VIN - идет общение по API со сторонним сервисом расшифровки VIN и в итоге выдается модель автомобиля из второй таблицы и список всех запчастей, к ней относящихся.
При поиске по ID - он может получить два варианта. Если ID запрашиваемый фигурирует во второй таблице - то ему выдается только одна цена из первой таблицы, вариация "Долгий заказ". Если во второй таблице данного товара нет - то ему выдается две цены из первой таблицы (обе вариации).
Все эти механизмы уже реализованы на сайте. Используется плагин импорта WP All Import - https://yadi.sk/i/BRyWgXtNuoXww Но изначально таблицы выглядели чуть иначе, под что и писались эти механизмы все. Сейчас таблицы приняли финальный вид - хотелось бы доработать данный плагин под нынешние реалии. Возможно - если это будет признано рациональным - поставить какой-то другой. Потому как текущий, конечно, выглядит очень громоздко, заказчику с ним тяжело разобраться будет.
Доступ к сайту и более подробные разъяснения - дам заинтересовавшим кандидатам. Шаблонные заявки не рассматриваю. Понимаю, что цену и сроки назвать сложно на основе имеющихся данных, но хотелось бы увидеть обоснованные вопросы, рассказ о вашем схожем опыте и т.д. Бюджет - не жлобский; сроки - достаточно горящие.
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