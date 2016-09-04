Перенос сайта с 1С-Битрикс на Opencart

Расписание на странице beturbo_kz_schedule2 не отображается на мобильных устройствах.Условия: 1) На портативных устройствах (компьютеры, ноутбуки) страница должна отображаться как есть. То есть, тут ничего не меняем. 2) На мобильных устройствах элементы как шапка сайта, футер и т.д. не должны слететь. 3) Расписание ...