Перенести сайт HTML на движок CMS

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести сайт (не более 100 страниц) на движок. При этом требуется сохранить позиции сайта в поисковиках.

1. Полный перенос сайта на html с сохранением текста, дизайна, ключевиков и мета  

2. Адаптация сайта под мобильные устройства (телефоны, планшеты). 

3. Настройка скорости загрузки cms 

4. Сохранение позиций в поисковиках

HTML
7 лет назад
a0978
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
7 лет назад
$120
9 дней
Работы выполнены в срок
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.