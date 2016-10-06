Перенести сайт HTML на движок CMS

Необходимо перенести сайт (не более 100 страниц) на движок. При этом требуется сохранить позиции сайта в поисковиках.

1. Полный перенос сайта на html с сохранением текста, дизайна, ключевиков и мета

2. Адаптация сайта под мобильные устройства (телефоны, планшеты).

3. Настройка скорости загрузки cms

4. Сохранение позиций в поисковиках