Проблема сайт вордрпресс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок138 просмотров
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Доброе утро! На сайте под управлением Вордпресса выскакивает ошибка незащищённое соединение htpps ,сертификата безопасности на хостинге и небыло как  исправить проблему?

P.s. Гарантирую оплату за ваши знания и желание помочь.Спасибо заранее.

7 лет назад
guest_14729698533484
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад