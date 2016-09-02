Нужно научить каталог товаров на js работать с WP на лендинге

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка121 просмотр
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Приветствую! Делаю для клиента лендинг на WP (т.к клиенту нужна админка), сyberactiv.com в центре лендинга есть блок с каталогом товаров. Мне передрать с прототипа этот блок самостоятельно не получается, т.к в JS не силен. В общем нужно подгружать данные по каждому товару. Всплывающее окно должно генерироваться через ajax каждый раз как запрашивают подробную инфу. Мне либо нужно сделать это в рамках wp, понимаю неудобно, либо сделать простую админку для забивки и редактирования товаров из админки, либо подружить админку wp с задачей нормального вывода товаров во всплывающем окне каталога.

Сайт прототип, где все работает без wp: скрыто

От исполнителя - обязательная связь по скайпу и наличие микрофона. Оставляйте свои заявки пожалуйста.

7 лет назад
SeoPerson
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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