Требуется специалист по Joomla

Нужен специалист по Joomla, знающий саму ЦМСку, что такое K2 и вот это вот все.

При этом не пугающийся PHP кода и способный при необходимости попрограммировать.

Есть ряд мелких правок по паре сайтов на Joomla, где-то совсем в админке потыкать, где-то немного поковыряться в коде и исправить ошибки.

Пожалуйста, указывайте желаемую ставку за час работы.