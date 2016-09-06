webmaster97

$5
Надо немного переделать структуру каталога и галерей на сайте. Просьба откликаться только тех, кто хорошо знает, что такое Drupal. Работы на полчаса. Денег 300 WMR/ЯД.
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Надо немного переделать структуру каталога и галерей на сайте. Просьба откликаться только тех, кто хорошо знает, что такое Drupal. Работы на полчаса. Денег 300 WMR/ЯД.
Нужен специалист по Joomla, знающий саму ЦМСку, что такое K2 и вот это вот все. При этом не пугающийся PHP кода и способный при необходимости попрограммировать. Есть ряд мелких правок по паре сайтов на Joomla, где-то совсем ...