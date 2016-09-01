Необходимо: [list=1][*]провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее[*]проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности [*]сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте[/list] Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку
Натянуть верстку на ModX Revo + подключить функционал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо натянуть верстку сайта на CMS ModX Revolution и подключить все функции, чтобы сайт был полностью готов к работе.
Верстка готова на 95% – вам нужно будет подключить интерактивные карты, несколько модальных окон, выпадающее меню на 2 пункта по аналогии с тем, которое уже сделано и сделать смену таблиц при нажатии на одну из вкладок на странице проекта.
Из нестандартных функций: фильтр проектов, калькулятор доставки, карта построенных объектов, связь между реализованным объектом с проектом из каталога, если этот объект реализовывался по этому проекту.
Подробное ТЗ отправлю выбранным кандидатам.
Карта сайта со ссылками на верстку https://cloud.mail.ru/public/MdM5/Q2VQKhVsU
Все работы должны вестись на вашей тестовой площадке с обязательной демонстрацией промежуточных результатов в ходе работы.
Бюджет – 15000 руб. Срок на реализацию – 10 дней.
Оплата поэтапная по мере выполнения проекта. Количество и состав этапов обсуждается индивидуально.
Требования:
1) Большой опыт работы с ModX
2) Способность думать и предлагать решения поставленной задачи
3) Внимание к деталям
4) В рабочее время быть на связи
5) Способность реально оценить свои силы и сроки на выполнение задачи
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, коллеги, после смены версии PHP на хостинге перестали работать два сайта на joomla 1.5 http://tksaturn.ru/ http://chernovstroy.ru/ Хотел бы из починить. Жду от вас предложений по срокам и цене.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Требуется оценить приблизительные сроки, стоимость разработки сайта для компании, оказывающей юридические услуги по сделкам с недвижимостью (без верстки), а также предложить платформу для реализации. Из функционала следующее: * Создание многоуровневых каталогов услуг; * Для главной ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Вёрстка готова, нужен специалист CODEIGNITER 2 дня = 5000 рублей 2 странички – главная + одна внутренняя Работа с SVG схемами Школьники и кидалы не пишите, буду работать только с опытными людьми с отзывами Оставляйте сразу скайп + 2000 рублей на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Ищу специалиста Codeigniter. Задачи: 1. Натянуть редизайн на существующий движок (с допиливанием функционала) 2. Исправить ошибки в бек-офисе проекта Желательно с Киева для встречи. Проект сложный. Уровень разработчика не ниже [b]Middle Dev[/b] СпасибоСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать простой сайт. ТЗ - [url=https://drive.google.com/open?id=1jxcdXXo3wn3hWdmpuqMmrKjSh7JH7t8HwVqEvq1ceeY]https://drive.google.com/open?id=1jxcdXXo3wn3hWdmpuqMmrKjSh7JH7t8HwVqEvq1ceeY[/url] Дизайн будет из блоков темы Обязательно пишите сроки и стоимость. А также примеры выполненных работСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Есть пример сайта, нужно подобрать похожий по смыслу/тематике шаблон. Подробности в лс.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
[list][*]необходимо установить и настроить форум на данном движке. [*]руссифицировать[*]установить шаблон[*]провести seo оптимизацию: ЧПУ, карта сайта, роботс тхт[/list] Установить моды: [list][*]рейтинг тем[*]антиспам[*]статьи на сайте[*]и другие моды при необходимости[/list] Оплата поэтапная, сделали часть работы, получили оплату.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть работающий сайт, kupe60.ru Сейчас работает на простой CMS, которая собирает шапку, основную страницу и подвал. Все на обычном html+php. Требуется перенести сайт на нормальную cms, предпочтение отдаю ModX. Базы данных сайт не использует. Что нужно обязательно сделать: 1. По ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад