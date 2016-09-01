Разработка сайта юридических услуг

Необходимо: [list=1][*]провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее[*]проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности [*]сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте[/list] Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! Требуется оценить приблизительные сроки, стоимость разработки сайта для компании, оказывающей юридические услуги по сделкам с недвижимостью (без верстки), а также предложить платформу для реализации. Из функционала следующее:
* Создание многоуровневых каталогов услуг;
* Для главной страницы необходимы дополнительные поля для вывода текстовых блоков, блоков преимуществ, а также вывода избранных статей из раздела "Полезной информации";
* SEO-модуль: хлебные крошки (с учетом вложенности страницы), мета-теги, заголовки H1, ЧПУ.
* Поиск по сайту;
* Настраиваемые формы обратной связи и формы отправки заявок (поля ввода, фон формы);
* Настраиваемое меню (основное в шапке и меню услуг на внутренних страницах);
* Возможность добавления блока ссылок для каждой внутренней страницы;
* Возможность вывода/скрытия ссылок на вложенные страницы;
* Организация раздела "Полезная информация" с возможностью создания каталогов и привязкой к ним статей;
Пока что функционал описан очень приблизительно, поскольку еще только ведется прототипирование. Сверхестественного функционала нет, в основном все стандартное.
Прошу написать реальный диапазон стоимости разработки и сроки.
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