Разработка сайта юридических услуг

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок156 просмотров
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Доброго дня! Требуется оценить приблизительные сроки, стоимость разработки сайта для компании, оказывающей юридические услуги по сделкам с недвижимостью (без верстки), а также предложить платформу для реализации. Из функционала следующее:

* Создание многоуровневых каталогов услуг;

* Для главной страницы необходимы дополнительные поля для вывода текстовых блоков, блоков преимуществ, а также вывода избранных статей из раздела "Полезной информации";

* SEO-модуль: хлебные крошки (с учетом вложенности страницы), мета-теги, заголовки H1, ЧПУ.

* Поиск по сайту;

* Настраиваемые формы обратной связи и формы отправки заявок (поля ввода, фон формы);

* Настраиваемое меню (основное в шапке и меню услуг на внутренних страницах);

* Возможность добавления блока ссылок для каждой внутренней страницы;

* Возможность вывода/скрытия ссылок на вложенные страницы;

* Организация раздела "Полезная информация" с возможностью создания каталогов и привязкой к ним статей;

Пока что функционал описан очень приблизительно, поскольку еще только ведется прототипирование. Сверхестественного функционала нет, в основном все стандартное.

Прошу написать реальный диапазон стоимости разработки и сроки.

7 лет назад
awpshko
Сергей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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