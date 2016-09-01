Необходимо: [list=1][*]провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее[*]проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности [*]сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте[/list] Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку
Создать простой сайт на WordPress (на шаблоне Divi)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать простой сайт.
ТЗ - https://drive.google.com/open?id=1jxcdXXo3wn3hWdmpuqMmrKjSh7JH7t8HwVqEvq1ceeY
Дизайн будет из блоков темы
Обязательно пишите сроки и стоимость.
А также примеры выполненных работ
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