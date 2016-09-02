Правки на сайте Wordpress

http://specprokat.com.ua/

1. меню продукция нужно сделать из таких же фишек как и вот это http://prntscr.com/ccnajr (тут нужно копаться в коде так что без php не получится уже пробовали)

2. поменять местами текст в шапке и добавить надписи в соответствии с обновлённым рисунком шапки(сам рисунок скину)

3. сменить фон. сам фон я дам.

Цену в рублях укажите пожалста.