Знаток javascript и html и css

Задача следующая:

0) Удаляем страницу с "конструктором" http://vista-marhi.ru/raschet/konstruktor

1) На странице "калькулятора" http://vista-marhi.ru/raschet/kalkulator ...... добавляем визуальную часть из удаленной страницы "Конструктора"

2) "Связываем" оба модуля (калькулятор и конструктор) так, чтобы когда посетитель вводил данные в строки "калькулятора", то у нас менялась визуальная часть конструктора (длинна, ширина и форма, когда ставят галочки)

Срок 1 день. На сайте ещё будет много задач (и оплаты), после этой.