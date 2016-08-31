Сайт на Joomla 3. для мастера перманентного макияжа , дизайн нужно сделать с готового лэндинга. На сайте нужно сделать возможность добавления статей, отзывов, а так же портфолио + календарь свободных дата для записи.
Требуется консультант по использованию Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуется консультант по работе в Wordpress. Все вопросы крайне базовые. Мы периодические созваниваемся для их обсуждения. Если не получается их разрешить на созвоне, то назначаем их для вашего самостоятельного рассмотрения или разрешения.
Ставка - 500 рублей за работу (устные, письменные, сами работы). Все будет около 20 часов работы.
Сейчас мы запускаем 3 небольших проекта и большой ИМ (все 4 на ВП). Через 6 месяцев нужно будет разработать самописец, так как ожидается, что ВП (или другие коробочные решения) уже не справятся с ними.
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