Требуется консультант по использованию Wordpress

Добрый день,

Требуется консультант по работе в Wordpress. Все вопросы крайне базовые. Мы периодические созваниваемся для их обсуждения. Если не получается их разрешить на созвоне, то назначаем их для вашего самостоятельного рассмотрения или разрешения.

Ставка - 500 рублей за работу (устные, письменные, сами работы). Все будет около 20 часов работы.

Сейчас мы запускаем 3 небольших проекта и большой ИМ (все 4 на ВП). Через 6 месяцев нужно будет разработать самописец, так как ожидается, что ВП (или другие коробочные решения) уже не справятся с ними.