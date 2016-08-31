Требуется консультант по использованию Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки115 просмотров
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Добрый день, 

Требуется консультант по работе в Wordpress. Все вопросы крайне базовые. Мы периодические созваниваемся для их обсуждения. Если не получается их разрешить на созвоне, то назначаем их для вашего самостоятельного рассмотрения или разрешения. 

Ставка - 500 рублей за работу (устные, письменные, сами работы). Все будет около 20 часов работы. 

Сейчас мы запускаем 3 небольших проекта и большой ИМ (все 4 на ВП). Через 6 месяцев нужно будет разработать самописец, так как ожидается, что ВП (или другие коробочные решения) уже не справятся с ними.

WordPress
7 лет назад
vasyavasya
Вася 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад