Наладить работоспособность фильтра (Битрикс)

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок122 просмотра
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На сайте в каталоге товаров не работает фильтр. Выдает 404 страницу.

Нужно наладить его работоспособность.

Сайт на Битриксе.

7 лет назад
adellina77
Ирина 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад