Наладить работоспособность фильтра (Битрикс)

Добрый день, нужно адаптировать шаблон WordPress под шаблон. Шаблон - http://educationwp.thimpress.com/ Сайт который нам нужен - http://joxi.ru/eAODnzzF4Nb8Wr Задача - на базе шаблона сделать такой же сайт, как на макете. Внутренние страницы сделать как на прототипах, но в дизайне шаблона (прототипы ...