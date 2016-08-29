Интеграция шаблона с Yii 2

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок226 просмотров
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Добрый день! Необходимо интегрировать простой шаблон (сайт-визитка) на YII 2 фреймоворк. Шаблон был сверстан на основе BootStrap 3.  

Скриншоты макета будут высланы исключительно (потенциальному) исполнителю. Спасибо.

Кто просит предоплату , не писать!

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад