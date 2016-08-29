Интеграция шаблона с Yii 2

Сайт на Joomla 3. для мастера перманентного макияжа , дизайн нужно сделать с готового лэндинга. На сайте нужно сделать возможность добавления статей, отзывов, а так же портфолио + календарь свободных дата для записи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо интегрировать простой шаблон (сайт-визитка) на YII 2 фреймоворк. Шаблон был сверстан на основе BootStrap 3.
Скриншоты макета будут высланы исключительно (потенциальному) исполнителю. Спасибо.
Кто просит предоплату , не писать!
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