Натяжка сайта на Joomla или WordPress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок190 просмотров
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Натянуть сайт https://udvorik.com на Joomla или WordPress

WordPressJoomla
7 лет назад
baleckaya
Ирина 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
homep4uk
Кирилл 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$90
3 дня
Кирилл профессионал своего дела. Работает оперативно и качественно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество)
Всё четко и грамотно, ТЗ отличное, общения адекватное! Оплата мгновенная! Рекомендую!