Необходимо натянуть шаблон, и со старого сайта перенести всю инфу

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка137 просмотров
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Необходимо натянуть шаблон на ModX Revo 2.5.1

Взять всю информацию с сайта http://vdohnovenie68.ru/ и перенести на натянутый шаблон.

Оплата на карту Сбера либо на вебмани(ru).

Срок до 15 сентября.

Шаблон скину в личку.

Бюджет 2000 рублей.

7 лет назад
Inoco
Антон 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nick21
Никита 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$30
15 дней
Работал с этим человеком второй раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Снова был рад сотрудничать с Антоном. Четкая постановка задачи и своевременная оплата труда