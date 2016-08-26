Прицепить шаблон из джумлы 2.5 к последней версии джумлы

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок117 просмотров
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Нужно прицепить шаблон с старой версии джумлы к новой, т.е. сам шаблон + попутные вещи:

1. вывести меню верхнее

2. вывести боковое меню

3. перетащить модуль обратной связи или предложить другой

Шаблон простенький.

От вас цена и сроки

7 лет назад
wildlead
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад