Есть верстка проекта. Необходимо интегрировать на 1С-Битрикс. От вас портфолио. От нас ссылка на верстку. Далее стоимость и сроки.
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайт/рерайт статей в разных сферах. Просьба присылать сразу ваше портфолио и указывать стоимость часа.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть макеты страниц, каждый в 3 вариантах удалось загрузить только 1920 остальные тут https://yadi.sk/d/REBYtH9ftCAgX 320 768 1920 Необходимо их сверстать адаптивно т.е. должно хорошо выглядеть на экранах: 320-768 ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 1с ювелирный магазин, выгрузка происходит через переделанный скрипт стандартной выгрузки в битрикс, после последнего обновления битрикса слетело несколько вещей: товары деактивируются после загрузки, остаются только вновь загруженные, скидка не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть 1с ювелирный магазин, выгрузка происходит через переделанный скрипт стандартной выгрузки в битрикс, после последнего обновления битрикса слетело несколько вещей: товары деактивируются после загрузки, остаются только вновь загруженные, скидка не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно прицепить шаблон с старой версии джумлы к новой, т.е. сам шаблон + попутные вещи: 1. вывести меню верхнее 2. вывести боковое меню 3. перетащить модуль обратной связи или предложить другой ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть 9 макетов страниц, каждый в 3 вариантах удалось загрузить только 1920 остальные тут https://yadi.sk/d/REBYtH9ftCAgX 320 768 1920 Необходимо их сверстать адаптивно т.е. должно хорошо выглядеть на экранах: ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть магазин http://urlid.ru/ajhr необходимо его доработать а именно: Доработка карточки товара - ее просто нет, нужно сделать такую страницу что бы была и дизайн с модалки перенести в нее(модалку оставить как быстрый просмотр) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://urlid.ru/ajhr с обычным дизайном, необходимо переделать его в адаптивный Сайт должен хорошо отображаться на следующих экранах: 320 768 1200 и больше сайт должен выглядеть как сейчас. Естественно имеется ввиду ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад