Интеграция верстки на 1С-Битрикс

HTML-версткаЗакрыт3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть верстка проекта. Необходимо интегрировать на 1С-Битрикс. От вас портфолио. От нас ссылка на верстку. Далее стоимость и сроки.

6 лет назад
wildlead
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Правка слайдера

    $10

    https://yadi.sk/d/MHF6WKsC3KpxXK вот верстка отзывы как-то не так крутятся линия с низу - это как будто линия прогресса. отзывы перелистываются и чем ближе к концу - тем больше она заполняется красным когда дошли до конца - вся линия красная

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка адаптивной верстки лэндинга

    Есть сверстанный лэнд, есть беда с адаптивкой. Есть правки для нее на ключевые экраны. Нужно оперативно их внести. Цена? Сроки?  Правки по ссылке [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FHNDRrLMh3KpWee]yadi.sk/d/HNDRrLMh3KpWee[/url] Лэнд в psd   [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FUGbpe4pO3KpVXz]yadi.sk/i/UGbpe4pO3KpVXz[/url]  [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F57swQC7_3KbUeP]yadi.sk/d/57swQC7_3KbUeP[/url] Оплата поэтапно либо в конце

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо, провести адаптивную вёрстку сайта, Mobile First

    Необходимо что бы проект соответствовал:   - семантичный HTML5 с микроразметкой (Open Graph, Schema.org)   - Mobile First подход и отсутствие ошибок валидации (HTML5/CSS3)   - оптимизация для хороших результатов в тесте Google PageSpeed   Тестирование проекта   - на Windows 10 – в последних ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка лендинга [BEM]

    ТЗ на вёрстку - https://docs.google.com/document/d/1_JD8QtJ4IjZuiAh3hSFbA1gt5toI0TFofRy81hAPHD8/edit?usp=sharing  страница стилей - https://www.dropbox.com/s/6vmvkszmuvb5bz4/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.jpg?dl=0 Коллеги просьба в ответ писать 2-3 проекта с подобной вёрсткой по БЭМу и адаптивом, не тратьте своего времени если таких работ нет. Для тех у кого есть - пожалуйста цену ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка страниц для WP

    $200

    Здравствуйте. Необходимо заверстать 14 страниц(средней сложности), адаптивно и кроссбраузерно. Верстка будет  посажена на WP, прошу учитывать особенности. Все детали будут выяснятся с кандидатами. Сроки и цены оставляйте в комментах или пишите в ПМ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать таблицу в MODX красиво на мобильных

    Конкретно. вот сайт - http://sk-oblstroy.ru/ На главной- два блока с картинками- см. скрин. раз и двас На мобильных они отображаются как списки сверху вниз. если добавить туда картинки, то сначала названия, потом картинки. вот так. скрин-"моб". а ...

    MODX
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад