Вёрстка лендинга [BEM]

ТЗ на вёрстку - https://docs.google.com/document/d/1_JD8QtJ4IjZuiAh3hSFbA1gt5toI0TFofRy81hAPHD8/edit?usp=sharing

страница стилей - https://www.dropbox.com/s/6vmvkszmuvb5bz4/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.jpg?dl=0

Коллеги просьба в ответ писать 2-3 проекта с подобной вёрсткой по БЭМу и адаптивом, не тратьте своего времени если таких работ нет.

Для тех у кого есть - пожалуйста цену и срок.