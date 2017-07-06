Вёрстка двух адаптивных блоков по сетке бутстрап

HTML-версткаЗакрыт2 заявки206 просмотров
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Всё изложено в ТЗ.Работу нужно сделать очень срочно до 12.00 по Киеву 7 июля(тоесть завтра).Постоплата(Вы сделали,я проверил и оплатил).Оплата 100гр. на карту через приват24.Кто не сможет сделать до12.00  прошу даже не писать.Есть PSD макет.Папку с ТЗ и всем осталльным ВОТ сылка

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6m1nWthAkLaMW5vTDI3WGxjdjA

6 лет назад
AlexSik
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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