Помочь настроить Revolution Slider для моб устройств

HTML-версткаЗавершен1 заявка149 просмотров
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На сайте с Revolution Slider нужно настроить версию для мобильных устройств

6 лет назад
djslap
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Настоятельно рекомендую сотрудничать с Максимом, вы 100% останетесь довольны его работой! Великолепный специалист! Не смотря на то, что задача оказалась на много сложнее, вся работа была выполнена в срок и на высочайшем уровне!
Николай - отличный заказчик, связь держит круглосуточно, оплатил вовремя!
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