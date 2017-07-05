OPENCART натянуть дизайн

Необходимо адаптивно сверстать лендинг на бутстрапе. Макет нарисован по сетке. Выбранному исполнителю предоставлю 3 макета: основной, мобильный и мобильное меню. Верстальщик, с которым работаем постоянно, временно уезжает, а нам надо срочно. Также было бы круто, если Вы и ...