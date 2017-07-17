Адаптивная верстка на бутстрапе

Необходимо адаптивно сверстать лендинг на бутстрапе.

Макет нарисован по сетке.

Выбранному исполнителю предоставлю 3 макета: основной, мобильный и мобильное меню.

Верстальщик, с которым работаем постоянно, временно уезжает, а нам надо срочно. Также было бы круто, если Вы и в бэкенде профи, для последующих проектов и задач, которые планируются. Наш спец - только фронтендер.

Предлагайте цены и сроки.

Только постоплата.

Прилагаю изображение того, что нужно сверстать. Исходники - для выбранного исполнителя.