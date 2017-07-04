Нужно сделать верстку сайта и прикрутить его к Wordpress

HTML-версткаЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Есть дизайн сайта по примеру www.travelata.ru и нужно сделать верстку сайта и прикрутить его к Wordpress. 

Оплата поэтапно либо в конце

WordPress
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Rust_989
Рустам 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$120
6 дней
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