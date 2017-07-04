Верстка виджетов для сайтов

Нужно верстать виджеты достаточно простых дизайнов, но с учетом специфики наших тех. требований для них.

Тех требования объяснить наш программист в случае необходимости.

Задача не очень сложная, но возникает регулярно, хотим найти человека который сможет оперативно с нами сотрудничать.

Тех требования к верстке постоянные и не меняются (только дизайн и тот не сложный). Достаточно один раз разобраться.

Пример ТЗ:

docs.google.com/document/...

Оплата поэтапно либо в конце