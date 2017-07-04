Сверстать адаптивный лендинг

Подробное описаниеОтвечу только приславшим примеры работ!Нужно сверстать кодом сайт с 5 страниц и 6-8 переходов в "каталог товаров" ВСЕГО на 100 товаров. Наполнять магазин ФОТО И ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОВАРЕ БУДЕМ САМИ. Для этого должна быть ...