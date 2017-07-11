Адаптивная верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт32 заявки326 просмотров
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Нужна адаптивная верстка одностраничника на базе bootstrap.

Дизайн см. в приложении к заказу. Финальный вариант будет немного отличаться,но кол-во блоков и общий объем работ без изменений.

Присылайте отклики пожалуйста с указанием:

1. Сроков

2. Стоимости

3. Сможете ли заодно прикрутить слайдер + модальные окна на кнопки с переадресацией на страницу "спасибо" после заполнения пользователем форм или делаете только верстку.

4. Ссылки на примеры Ваших работ.

6 лет назад
dimon571
Дмитрий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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