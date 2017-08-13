Есть сайт с тестовой версией, правки вносятся по SVN (вместо ftp, поможем с установкой) . Нужно поправить косяки по адаптивной верстке, они сведены в файл ниже. Также есть программист, который может подсказать по коду, где и что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна небольшая правка верстки сайта. В свези с редизайном надо чтобы на текущем сайте бОльшие фотографии вписывались в существующий размер.
Задание не большое, но если Вы профессионал, то будем сотрудничать постоянно. В том числе есть проект на Less. Если используете, то укажите - будет плюсом в дальнейшем.
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Вот тут поправить отображение фото: http://www.vipflat.ru/apartment_search
Сейчас передаются и выводятся картинки 150*150. А будут передаваться и большего размера 555*370. Их надо выводить в область 150*150.
Вот тут показывается только середина, а надо только по бокам лишнее "отрезать" и сжать до 150*150
http://vipflat.ru/FastStone/2017-07-11_120101.jpg - именно в эту квартиру на Чапаева закачена эта новая фотография для тестов
И внизу в ленте также надо исправить
http://vipflat.ru/FastStone/2017-07-11_120424.jpg - тоже видно фото квартиры Чапаева
И на странице квартиры http://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/970-chapaeva_ul_16 мелкие превью искажаются, а надо также по бокам лишнее "отрезать" и сжать, чтобы без искажений выводилась.
Видно по той же первой фото: http://vipflat.ru/FastStone/2017-07-11_120807.jpg
Картинки для тестирования вложены.
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