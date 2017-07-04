Сделать доработки сайта на друпале

На сайте diesel55.ru сделать следующие изменения:

1. изменить шапку сайта по дизайну (сверстать и вставить на всех страницах сайта).

2. изменить титульную страницу (сверстать контент ниже слайдера и до футера).

3. сделать листалку отзывов на титульной. см дизайн титульной.

4. сделать листалку сертификатов на титульной. см дизайн титульной

5. сделать страницу со списком отзывов, вывести в основном меню (перед контактами). http://market1.cd41473.tmweb.ru/reviews/ (только слева не будет блока с новостями и новости не разделять бордером)

6. сделать страницу с детальным отзывом. (http://market1.cd41473.tmweb.ru/reviews/356/ слева не нужен блок новости)

7. сверстать и разместить блок "Нужна консультация?" внизу каждой текстовой страницы услуг http://www.diesel55.ru/services 8 страниц

8. Разместить форму внизу страницы "Заказать запчасти" http://www.diesel55.ru/parts . Поле "Опишите вашу проблему" переименовать в "Какие запчасти вам нужны?"

9. разместить форму "Нужна консультация?" здесь http://www.diesel55.ru/corporate

10. сделать всплывающую форму заказать звонок (в шапке сайта), человек вбивает имя и телефон и нажимает "отправить".

11. в пунктах 7-10 вставить капчу от гугла.

12. адаптив делать не нужно, просто обычная верстка.