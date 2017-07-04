Сделать доработки сайта на друпале

$60
HTML-версткаЗакрыт2 заявки170 просмотров
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На сайте diesel55.ru сделать следующие изменения:

1. изменить шапку сайта по дизайну (сверстать и вставить на всех страницах сайта).

2. изменить титульную страницу (сверстать контент ниже слайдера и до футера).

3. сделать листалку отзывов на титульной. см дизайн титульной.

4. сделать листалку сертификатов на титульной. см дизайн титульной

5. сделать страницу со списком отзывов, вывести в основном меню (перед контактами). http://market1.cd41473.tmweb.ru/reviews/ (только слева не будет блока с новостями и новости не разделять бордером)

6. сделать страницу с детальным отзывом. (http://market1.cd41473.tmweb.ru/reviews/356/ слева не нужен блок новости)

7. сверстать и разместить блок "Нужна консультация?" внизу каждой текстовой страницы услуг http://www.diesel55.ru/services 8 страниц 

8. Разместить форму внизу страницы "Заказать запчасти"  http://www.diesel55.ru/parts . Поле "Опишите вашу проблему" переименовать в "Какие запчасти вам нужны?"

9. разместить форму "Нужна консультация?" здесь http://www.diesel55.ru/corporate

10. сделать всплывающую форму заказать звонок (в шапке сайта), человек вбивает имя и телефон и нажимает "отправить".

11. в пунктах 7-10 вставить капчу от гугла.

12. адаптив делать не нужно, просто обычная верстка.

6 лет назад
murashevs
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sevvi
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
7 дней
Исполнитель сначала просил отсрочки по срокам, а потом сказал честно, что ушел в запой. В итоге более двух недель было с ним потеряно, через арбитраж возвращены деньги за проект. Не рекомендую сотрудничать.
Мда... жадность человеческая не имеет границ! Ну что же, оставлю все это на вашей совести.
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