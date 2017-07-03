Редактирование html страниц для сайта

Нужно сверстать форму в новом дизайне на лендинги и подправить отправщик форм. Также чуть подвинуть отступы и сделать ховеры ссылок. Старый дизайн – [url=http://joxi.ru/4AkZD6NuyY98l2]joxi.ru/4AkZD6NuyY98l2[/url] Новый дизайн – [url=http://joxi.ru/DrlEDWJcveRNBm]joxi.ru/DrlEDWJcveRNBm [/url] Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен начинающий html мастер, для правок на сайте.
ТЗ отправлю исполнителю.
Пример работы: выровнять на главной в табл. данные, добавить новую таблицу, сделать ее адаптивной в зависимости от ширины.
Внести правки в контенте по ТЗ.
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