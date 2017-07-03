Редактирование html страниц для сайта

HTML-версткаЗакрыт19 заявок244 просмотра
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http://evrozabor-kharkov.com/

Нужен начинающий html мастер, для правок на сайте. 

ТЗ отправлю исполнителю. 

Пример работы: выровнять на главной в табл. данные, добавить новую таблицу, сделать ее адаптивной в зависимости от ширины. 

Внести правки в контенте по ТЗ.

HTML
6 лет назад
maXtoniK
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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