Редактирование html страниц для сайта

Добрый день! необходимо адаптивно сверстать три страницы под сайт на DLE. Для фулстори (где красное лого) уже есть готовый хэдэр, блок с комментариями и футер, а также стили для таблицы. Необходимо просто переверстать существующий fullstory. Потом краткая ...