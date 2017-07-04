Нужно изготовить баннер в html5 по авто тематике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://html.dicreation67.ru/fixdetailing/index.html
есть верстка нужно по макету доделать наши работы и отзывы по макету
По WP
1. на внутренних уменьшить меню
2. в футере дублируется меню,
3. в шапке выравнить меню
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