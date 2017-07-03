Есть совершенно не сложная верстка нужно адаптировать под Андроид

HTML-версткаЗавершен9 заявок200 просмотров
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Есть совершенно не сложная верстка нужно адаптировать под Андроид браузер, конкретнее самсунги начиная с 3s и как можно больше остальных захватит по кроссбраузерности. Проблема в том что блоки не центрируются и один блок не работает на 100% ширина.

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6 лет назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
SHe4eViCA
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Сделал все очень качественно, редко попадаются такие люди. Все очень лаконично, четко, код читаемый ... верстка адаптивная, все работает под любым устройством проверил аж на 50 устройствах, включая телефоны. Все смотрится просто супер. Рекомендую - это реальный профи.
Отличный заказчик, рекомендую Понятная постановка задач и оплата в срок
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