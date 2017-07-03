Есть совершенно не сложная верстка нужно адаптировать под Андроид браузер, конкретнее самсунги начиная с 3s и как можно больше остальных захватит по кроссбраузерности. Проблема в том что блоки не центрируются и один блок не работает на 100% ширина.

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