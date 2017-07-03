Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр в основном касаются верстки и пхп по дизайну делать ничего не надо ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро. тз скину ...
Есть совершенно не сложная верстка нужно адаптировать под Андроид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть совершенно не сложная верстка нужно адаптировать под Андроид браузер, конкретнее самсунги начиная с 3s и как можно больше остальных захватит по кроссбраузерности. Проблема в том что блоки не центрируются и один блок не работает на 100% ширина.
Оплата только после просмотра результата и тестов на browserstack.com
Пишите примерно сразу цену
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