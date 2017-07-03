Подредактировать верстку на ленде

$30
HTML-версткаЗакрыт17 заявок322 просмотра
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Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр

в основном касаются верстки и пхп

по дизайну делать ничего не надо

ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро.

тз скину в личку заинтересованным.

Без отзывов и кейсов просьба не откликаться.

6 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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