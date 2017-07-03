Подредактировать верстку на ленде

Подробное ТЗ для виджета https://docs.google.com/document/d/1g9jtA9okzlYufg1QXo4LS5GsvEHjFXJYqUfbWN0W1wc/edit Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр
в основном касаются верстки и пхп
по дизайну делать ничего не надо
ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро.
тз скину в личку заинтересованным.
Без отзывов и кейсов просьба не откликаться.
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