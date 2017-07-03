Сверстать дизайн лендинга

Есть сайт, landing page, сейчас он не адативно разверстан (doct(убрать)ordent.by) Ищем исполнителя, который сможет сделать его адаптивным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сверстать новый дизайн: Адаптив в соответствии с макетами, кроссбраузерность, валидность кода. Полное соответствии с макетом (шрифты пропорции и так далее). Макета два, то есть один под мобильные устройства.
2. Сделать удобную админку для добавление новостей, через которую можно красиво залить новость, добавив фото и прописав все необходимые теги.
3. Сделать рабочие кнопки "заказать", "оставить отзыв" и так далее.
Оплата поэтапно либо в конце
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
ТЗ и макет во вложенииHTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одну адаптивную страничку. Страничку прикрепляюHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать адаптивную вёрстку и программную часть для лендинга. Дизайн прикладываю. Необходимые скрипты: 1. Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио 2. Таймер 15:00 должен заканчиваться отдельно у каждого посетителя (то есть через cookie) После его ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать код на html5 , на стр. Должна быть таблица, в ячейках которой можно ставить галочки (отмечать верный путь). Под этой таблицей должна быть картинка типо лабиринта. И пользователю галочками нужно отметить верный путь ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать лендинг на 5 экранов. Добавить анимацию (при прокрутке) на своё усмотрение, что бы страница не казалась совсем мёртвой.Связь через скайп. PSD скину туда же. Предложите свои примерные цены и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приглашается опытный фрилансер для проекта в качестве верстальщика [b]Требования[/b] [list][*]Более 3 лет опыта верстки[*]Знания Js/JQuery [*]Понимание работы PHP[/list][b]Спецификация проекта[/b] [list][*]Около 15 страниц и 3 pop up[*]Без резиновости и адаптивности[/list]Если у вас за спиной хорошая репутация, много успешно выполненных проектов, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вёрстка 3 страниц фиксированно сегодня - срочно Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Оплата строго по факту готовности Отчёт на вашем хостинге каждые 30 минут Сроки сегодня к 12 ночи Бюджет 1500 рублей Оставляйте ваш скайпHTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
По готовому дизайну сверстать сайт на webasystHTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Несложный макет. Сроки – завтра. Оставляйте отклик и примеры работ желательно.HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад