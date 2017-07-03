Сверстать дизайн лендинга

1. Сверстать новый дизайн: Адаптив в соответствии с макетами, кроссбраузерность, валидность кода. Полное соответствии с макетом (шрифты пропорции и так далее). Макета два, то есть один под мобильные устройства.

2. Сделать удобную админку для добавление новостей, через которую можно красиво залить новость, добавив фото и прописав все необходимые теги.

3. Сделать рабочие кнопки "заказать", "оставить отзыв" и так далее.

Оплата поэтапно либо в конце