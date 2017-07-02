Вёрстка и программная часть для лендинга

Нужно написать код на html5 , на стр. Должна быть таблица, в ячейках которой можно ставить галочки (отмечать верный путь). Под этой таблицей должна быть картинка типо лабиринта. И пользователю галочками нужно отметить верный путь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать адаптивную вёрстку и программную часть для лендинга. Дизайн прикладываю.
Необходимые скрипты:
1. Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио
2. Таймер 15:00 должен заканчиваться отдельно у каждого посетителя (то есть через cookie) После его завершения, страница должна обновляться и таймер исчезать, а при отправке формы заказа должно писаться: «Без бесплатного прототипа». Если таймер не успел истечь, то должно писаться: «С бесплатным прототипом».
3. Анимация через скрипт WOW, как тут: landing-order.ru
В программной части необходимо сделать следующее:
1. Отправку заказа на e-mail после отправки формы пользователем
2. Отправку информации по SMS на телефон администратора, когда поступает новый заказ (можете выбрать сервис на своё усмотрение)
3. Добавление заказа в базу данных
4. Простенькую Admin-панель. Надо взять какой-нибудь бесплатный шаблон за основу, чтобы у неё был приятный внешний вид.
5. Каждый заказ имеет 4 статуса: новый, в работе, аннулирован, оплачен. В Admin-панели этот статус должен легко меняться.
6. Какой-нибудь фильтр для поиска заказов (как минимум, по статусу и по e-mail клиента).
7. Механизм для проведения SPLIT-тестов и последующий просмотр результатов.
8. Сохранение всех UTM-меток в базу данных (но без дублирований, чтобы F5 не добавлял новые записи в базе). И у каждого заказа в Admin-панели должны отображаться UTM-метки, которые привели этого клиента.
9. Мелкие детали, которые посчитаете нужным сделать на своё усмотрение
Оплата строго в конце либо возможно поэтапно. Сделали вёрстку – получили оплату, сделали программную часть – получили оплату.
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