Вёрстка и программная часть для лендинга

Необходимо сделать адаптивную вёрстку и программную часть для лендинга. Дизайн прикладываю.

Необходимые скрипты:

1. Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио

2. Таймер 15:00 должен заканчиваться отдельно у каждого посетителя (то есть через cookie) После его завершения, страница должна обновляться и таймер исчезать, а при отправке формы заказа должно писаться: «Без бесплатного прототипа». Если таймер не успел истечь, то должно писаться: «С бесплатным прототипом».

3. Анимация через скрипт WOW, как тут: landing-order.ru

В программной части необходимо сделать следующее:

1. Отправку заказа на e-mail после отправки формы пользователем

2. Отправку информации по SMS на телефон администратора, когда поступает новый заказ (можете выбрать сервис на своё усмотрение)

3. Добавление заказа в базу данных

4. Простенькую Admin-панель. Надо взять какой-нибудь бесплатный шаблон за основу, чтобы у неё был приятный внешний вид.

5. Каждый заказ имеет 4 статуса: новый, в работе, аннулирован, оплачен. В Admin-панели этот статус должен легко меняться.

6. Какой-нибудь фильтр для поиска заказов (как минимум, по статусу и по e-mail клиента).

7. Механизм для проведения SPLIT-тестов и последующий просмотр результатов.

8. Сохранение всех UTM-меток в базу данных (но без дублирований, чтобы F5 не добавлял новые записи в базе). И у каждого заказа в Admin-панели должны отображаться UTM-метки, которые привели этого клиента.

9. Мелкие детали, которые посчитаете нужным сделать на своё усмотрение

Оплата строго в конце либо возможно поэтапно. Сделали вёрстку – получили оплату, сделали программную часть – получили оплату.