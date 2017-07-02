Верстка площадки

Приглашается опытный фрилансер для проекта в качестве верстальщика

Требования

Более 3 лет опыта верстки

Знания Js/JQuery

Понимание работы PHP

Около 15 страниц и 3 pop up

Без резиновости и адаптивности

Если у вас за спиной хорошая репутация, много успешно выполненных проектов, верстка это ваш основной род деятельности, вы отвечаете за свой код а если сделали что то некорректно то сами же исправите, берете один проект а не сразу несколько, будете поддерживать проект после разработки (платно), тогда с нетерпением жду вашу заявку.

Без фреймворков и плагинов, чистая верстка, простой и понятный код

Начать нужно в Понедельник