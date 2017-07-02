Верстка площадки

HTML-версткаЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Приглашается опытный фрилансер для проекта в качестве верстальщика 

Требования

  • Более 3 лет опыта верстки
  • Знания Js/JQuery
  • Понимание работы PHP
Спецификация проекта

  • Около 15 страниц и 3 pop up
  • Без резиновости и адаптивности
Если у вас за спиной хорошая репутация, много успешно выполненных проектов, верстка это ваш основной род деятельности, вы отвечаете за свой код а если сделали что то некорректно то сами же исправите, берете один проект а не сразу несколько, будете поддерживать проект после разработки (платно), тогда с нетерпением жду вашу заявку.

Без фреймворков и плагинов, чистая верстка, простой и понятный код

Начать нужно в Понедельник

6 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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