Правки в html-страницах

Надо карточку товара [url=https://www.getsport.ru/product/Mjach-basketbolnyi-suvenirnyi-TORRES-BM1500/11109]https://www.getsport.ru/product/Mjach-basketbolnyi-suvenirnyi-TORRES-BM1500/11109[/url] сделать валидной [url=https://www.ampproject.org/ru/docs/guides/responsive_amp]AMP[/url] страницей. Только верстка, без программирования. Если надо, то css и js есть раскомпилированные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
здравствуйте!
1. нужно на этих страницах добавить ссылку Политика приватности, как здесь http://www.aleksandrovaov.ru/subs/ (внизу, в футере). все один в один: чтоб всплывала при нажатии, текст такой же, в том же месте:
- http://www.aleksandrovaov.ru/
- http://www.aleksandrovaov.ru/cot_subs/
- http://www.aleksandrovaov.ru/son_subs/
2. тут http://www.aleksandrovaov.ru/ - нижний баннер не адаптивен, а надо
3. здесь, кроме Политики приватности надо добавить текст под формой о согласии на обработку данных (как здесь http://www.aleksandrovaov.ru/subs/#podpiska), под кнопкой Подписаться:
- http://www.aleksandrovaov.ru/consultation/
- http://www.aleksandrovaov.ru/consultcoach/
- http://www.aleksandrovaov.ru/consultprikorm/
спасибо!
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