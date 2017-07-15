Правки в html-страницах

HTML-версткаЗавершен13 заявок288 просмотров
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здравствуйте!

1. нужно на этих страницах добавить ссылку Политика приватности, как здесь http://www.aleksandrovaov.ru/subs/ (внизу, в футере). все один в один: чтоб всплывала при нажатии, текст такой же, в том же месте:

- http://www.aleksandrovaov.ru/

- http://www.aleksandrovaov.ru/cot_subs/

- http://www.aleksandrovaov.ru/son_subs/

2. тут http://www.aleksandrovaov.ru/ - нижний баннер не адаптивен, а надо

3. здесь, кроме Политики приватности надо добавить текст под формой о согласии на обработку данных (как здесь http://www.aleksandrovaov.ru/subs/#podpiska), под кнопкой Подписаться:

- http://www.aleksandrovaov.ru/consultation/

- http://www.aleksandrovaov.ru/consultcoach/

- http://www.aleksandrovaov.ru/consultprikorm/

спасибо!

HTML
6 лет назад
p_alionka
Алёна 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
bahus514
Дмитрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Все быстро и гибко. Будем обращаться :)
Хороший заказчик. Приятно было сотрудничать.
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