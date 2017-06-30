Сделать красивую веб форму

Необходимо сверстать Landing Page Срок: до завтра 11:00 по МСК Стоимость- 1700 руб. Обязательное условие: Кроссбраузерность (в том числе на мобильных устройствах) Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru[/url] Прикрепляйте примеры своих работ при ответе на данное ...