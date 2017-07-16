Склонировать верстку на Bootstrap3 + less

HTML-версткаЗавершен3 заявки257 просмотров
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Есть сайт, на котором есть штук 10 модальных окон.

Нужно скопировать данные окна при помощи Bootstrap3(ну как ядро + свои классы) + less.

примеры окон https://prnt.sc/fp8082

http://take.ms/779IF

Очень хорошо заплатим

Bootstrap
6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ziqq
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
7 дней
Антон крутой спец! Реализовал все на 120%, не задавал глупых вопросов, и предугадал все возможные варианты использования верстки. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик, обратная связь моментальная, задача поставлена четко, оплата в точности и в срок в общем будим надеется на дальнейшее сотрудничество.
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