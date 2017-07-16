Склонировать верстку на Bootstrap3 + less

Здравствуйте! Требуется валидная/ кроссплатформерная /кроссбраузерная верстка. Одностраничные сайты разного уровня сложности по макетам. Готов платить почасовую оплату или сдельно за каждый макет. Возможность принимать макеты в приоритете сразу, а не через неделю. Нет времени на многочисленные исправления, поэтому прошу ...