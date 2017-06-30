Требуется только Качественная верстка html!

Здравствуйте!

Требуется валидная/ кроссплатформерная /кроссбраузерная верстка.

Одностраничные сайты разного уровня сложности по макетам.

Готов платить почасовую оплату или сдельно за каждый макет.

Возможность принимать макеты в приоритете сразу, а не через неделю.

Нет времени на многочисленные исправления, поэтому прошу писать только верстальщиков с большим опытом работы.