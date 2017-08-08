HTML верстка лендинга по PSD макету

HTML-версткаЗакрыт26 заявок504 просмотра
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Сверстать основную страницу (реклама семинара) + 6 дополнительных микро страниц:

  • 4 небольшие однотипные страницы на один экран!!!, в которых отличается только текст
  • Страницу благодарности (один экран)
  • Страницу со спец предложением ( на 90% повторяет основной лендинг)
Этот лендинг - 80% от общего объёма.

Дизайн лендинга готов. Остальные – в течении 3-4 дней

Срок на всю работу 5 - 7 дней

 

Требования стандартные: 

  • Только ручная верстка;
  • Адаптивная, блочная верстка (html5 иCSS3);
  • Чистый, валидный код по https://validator.w3.org;
  • Комментированный, читаемый код (обязательно);
  • Для скриптов использовать библиотеку JQuery и ее плагины;
  • Cssи js код не должен содержаться в html коде сайта, его нужно вынести в отдельные файлы;
  • Использование CSS эффектов вместо картинок (там, где это возможно);
  • Кроссбраузерная и кросплатформенная верстка;
  • Быстрая загрузка по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights    не меньше 70
Работаю только на прямую с верстальщиком. Студий прошу не беспокоить.

Желательно проживание в Украине. Так проще платить и общаться.

Перед оплатой будет проводиться код ревью

 

Укажите общую стоимость работы. Стоимость часа не интересует

HTML
6 лет назад
osipov108
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sergan4368
Сергей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена, но: 1. С нарушением сроков + 4 дня 2. Много элементарных ошибок по невнимательности и забывчивости. Сергей сдавал работу без тестирования и вычитывания текста, поэтому правки длились ещё несколько дней
Очень требовательный заказчик,оплата вовремя.
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