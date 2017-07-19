Правки по вёрстке

Нужен специалист, который выполнит ряд правок по верстке небольшого новостного проекта на Yii 1.1 Нужно будет править на живом проекте, т.е. хорошо разбираться в чужой верстке и при этом понимать структуру проектов на Yii. Ниже представлены ...