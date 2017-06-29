Доработка верстки проекта на Yii 1.1

Необходимо сверстать лендинг. Сроки до завтра,9.00 по Мск Стоимость-1500 руб Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервесу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, который выполнит ряд правок по верстке небольшого новостного проекта на Yii 1.1
Нужно будет править на живом проекте, т.е. хорошо разбираться в чужой верстке и при этом понимать структуру проектов на Yii. Ниже представлены правки без ссылок на скрины и сам сайт. Выбранному исполнителю пришлю ссылки на скрины и сайт. В дальнейшем ещё будут подобные правки по этому сайту.
46) Сделайте по верстке, чтобы города и рубрики начинались с одного места, за ориентир можно взять самый длинный регион
47) Меню на пол экрана на телефоне при альбомном расположении
48) ... скрины ...
Chrome 1280 x 1024
49) Иконки просмотров и комментариев опущены относительно регионов и рубрик.
51) При прокрутке толщина верхней линии меню практически не меняется. В идеале она должна становиться в два раза тоньше.
Т.е. "цветок" логотипа надо б ужать до размера иконок фильтра и поиска, соответственно сузить блок.
57) Очень рано исчезает правый блок. На 17 мониторе показывается 1 блок, а правого нет, проверьте.
58) ... скрин ...
61) Сделать ограничение в верхнем блоке в 5 строчек
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