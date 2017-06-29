Доработка верстки проекта на Yii 1.1

Нужен специалист, который выполнит ряд правок по верстке небольшого новостного проекта на Yii 1.1

Нужно будет править на живом проекте, т.е. хорошо разбираться в чужой верстке и при этом понимать структуру проектов на Yii. Ниже представлены правки без ссылок на скрины и сам сайт. Выбранному исполнителю пришлю ссылки на скрины и сайт. В дальнейшем ещё будут подобные правки по этому сайту.

46) Сделайте по верстке, чтобы города и рубрики начинались с одного места, за ориентир можно взять самый длинный регион

47) Меню на пол экрана на телефоне при альбомном расположении

48) ... скрины ...

Chrome 1280 x 1024

49) Иконки просмотров и комментариев опущены относительно регионов и рубрик.

51) При прокрутке толщина верхней линии меню практически не меняется. В идеале она должна становиться в два раза тоньше.

Т.е. "цветок" логотипа надо б ужать до размера иконок фильтра и поиска, соответственно сузить блок.

57) Очень рано исчезает правый блок. На 17 мониторе показывается 1 блок, а правого нет, проверьте.

58) ... скрин ...

61) Сделать ограничение в верхнем блоке в 5 строчек