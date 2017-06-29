Сделать вёрстку адаптивного сайта

HTML-версткаЗакрыт32 заявки297 просмотров
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Сделать вёрстку адаптивного сайта из 6 страниц индивидуального дизайна на Bootstrap 3, все макеты по сетке в psd. 

Требования к исполнителю:  

- ответственность, исполнительность, не теряемость, крепкое здоровье, надежный интернет  

- при не соблюдении сроков будем искать другого исполнителя. 

Оплата поэтапно или по окончанию!

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад